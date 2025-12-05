Реклама

20:08, 5 декабря 2025

Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине


Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время. Его слова прозвучали на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года в Центре Кеннеди, которую транслирует телеканал Fox News.

«Я урегулировал восемь войн, и девятая на подходе», — сказал американский лидер, вероятно, имея в виду украинский конфликт.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в следующие несколько недель могут появиться хорошие новости по теме Украины. Он отметил, что администрация Трампа добилась большого прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

