Мир
11:52, 5 декабря 2025Мир

Трамп зажег елку

Трамп принял участие в церемонии зажжения огней на ели у Белого дома
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания приняли участие в традиционной церемонии зажжения огней на национальной рождественской ели у Белого дома. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мелания и я очень рады пожелать всем присутствующим здесь сегодня вечером и всем американцам по всей стране веселого Рождества», -— сказал американский лидер.

В своем поздравлении глава Белого дома подчеркнул, что американцы могут быть благодарны ему за достижения страны в уходящем году. В частности, Трамп отметил успехи в обеспечении безопасности границ, укреплении духа нации и процветанию экономики.

Данная церемония проводится более ста лет, впервые она состоялась в 1923 году при президенте Калвине Кулидже. При этом сообщается, что в этом году ель была привезена из Национального леса Джорджа Вашингтона и Джефферсона в Вирджинии.

Ранее стало известно, что Трамп получит Премию мира Международной федерации футбола (ФИФА) в ходе жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

