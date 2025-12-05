Реклама

04:23, 5 декабря 2025Спорт

Трамп получит Премию мира

Трамп получит Премию мира ФИФА в ходе жеребьевки группового этапа ЧМ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп получит Премию мира Международной федерации футбола (ФИФА) в ходе жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом со ссылкой на программу сообщает издание Politico.

Мероприятие будет длиться два часа и начнется с выступления оперного певца Андреа Бочелли, одного из любимых исполнителей Трампа. После этого президент ФИФА Джанни Инфантино выступит с речью, в которой представит американского лидера к награде.

Жеребьевка завершится выступлением группы Village People с песней YMCA, которая часто используется на выступлениях Трампа. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

Ранее в ФИФА прокомментировали угрозы Трампа о переносе матчей чемпионата мира из Бостона. В организации заявили, что Трамп вправе определять, какие города безопасны для проведения турнира.

