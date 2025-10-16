Спорт
12:29, 16 октября 2025

В ФИФА прокомментировали угрозы Трампа о переносе матчей чемпионата мира

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа о переносе матчей чемпионата мира 2026 года из Бостона. Об этом сообщает Sky News.

В ФИФА заявили, что Трамп вправе определять, какие города безопасны для проведения турнира. В организации также выразили надежду, что все 16 принимающих городов будут готовы к успешному проведению ЧМ.

Ранее Трамп допустил возможность переноса матчей чемпионата мира из некоторых городов страны. Политик заявил, что рассмотрит возможность переноса встреч, если посчитает, что какой-либо из американских городов, планирующих принять турнир, небезопасен.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

