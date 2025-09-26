Спорт
Крылья Советов
0:3
1-й тайм
live
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|10-й тур
Лада
0:2
Перерыв
live
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|5-й тур
Страсбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Марсель
Франция — Лига 1|6-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|7-й тур
18:07, 26 сентября 2025Спорт

Трамп допустил перенос матчей чемпионата мира из городов США

Президент Трамп допустил перенос матчей чемпионата мира-2026 из городов США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил возможность переноса матчей чемпионата мира 2026 года по футболу из некоторых городов страны. Его слова приводит Reuters.

Политик заявил, что рассмотрит возможность переноса встреч, если посчитает, что какой-либо из американских городов, планирующих принять турнир, небезопасен. «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы, которые не понимают, что делают. Мы поедем в другие города, где будет безопасно», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

