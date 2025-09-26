Трамп допустил перенос матчей чемпионата мира из городов США

Президент Трамп допустил перенос матчей чемпионата мира-2026 из городов США

Президент США Дональд Трамп допустил возможность переноса матчей чемпионата мира 2026 года по футболу из некоторых городов страны. Его слова приводит Reuters.

Политик заявил, что рассмотрит возможность переноса встреч, если посчитает, что какой-либо из американских городов, планирующих принять турнир, небезопасен. «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы, которые не понимают, что делают. Мы поедем в другие города, где будет безопасно», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.