Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:04, 5 декабря 2025Путешествия

Туристка оставила чемодан на улице Таиланда ради укладки волос и лишилась брендовых вещей

Посетившая салон красоты в Паттайе туристка лишилась багажа и одежды
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: John Danow / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая в Таиланде туристка отправилась в салон красоты ради укладки волос и лишилась багажа. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в Паттайе 4 декабря. 26-летняя Вачираян Таворн поехала в отпуск вместе с подругой. Девушки планировали отправиться из Чонбури в другую провинцию, но перед этим зашли в парикмахерскую. Помещение салона оказалось тесным, поэтому Таворн оставила свой чемодан на улице. Когда путешественница вышла за вещами, их уже не было.

Материалы по теме:
«Это точно Таиланд?» Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
«Это точно Таиланд?»Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
20 октября 2024
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

В багаже туристки лежали брендовые вещи: одежда и роскошные сумки стоимостью более 30 тысяч бат (71,1 тысячи рублей). Девушка немедленно обратилась в полицию. Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, офицеры установили, что к салону красоты подъехал черный скутер с двумя мужчинами. Один из них забрал чемодан и погрузил его на транспорт. После этого воры скрылись с места преступления. Злоумышленников до сих пор не нашли, расследование продолжается.

Ранее похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам вынесли приговор. Расправившись с путешественником, бандиты воспользовались его телефоном, чтобы снять деньги со счета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами

    В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

    В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

    ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok