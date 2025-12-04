Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:52, 4 декабря 2025Путешествия

Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

Похитившим и расчленившим туриста в Паттайе бандитам дали пожизненные сроки
Алина Черненко

Фото: Chung Sung-Jun / Staff / Getty Images

Бандитам, которые похитили и жестоко расправились с туристом из Южной Кореи в Таиланде, дали пожизненные сроки. Об этом сообщает портал Korea JoongAng Daily.

Уточняется, что инцидент произошел в мае 2024 года, однако приговор злоумышленникам озвучили только в четверг, 4 декабря, 2025 года. Согласно обвинительному заключению, они встретились с корейцем на курорте Паттайя, напоили его алкоголем со снотворным, а затем избили и лишили жизни. После этого обвиняемые расчленили тело, поместили останки в бочку и сбросили в водоем.

Материалы по теме:
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
С американской туристкой расправились во время секса, а тело спрятали в чемодане. О преступлении говорит вся Европа
16 ноября 2024
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США
25 ноября 2025

Следователи также установили, что бандиты использовали мобильный телефон жертвы для снятия денег с банковского счета и пытались вымогать дополнительные средства у семьи иностранца.

Ранее на тайском курорте Панган испанский шеф-повар жестоко расправился с туристом и расчленил его. За это он получил пожизненный срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok