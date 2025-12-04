Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

Похитившим и расчленившим туриста в Паттайе бандитам дали пожизненные сроки

Бандитам, которые похитили и жестоко расправились с туристом из Южной Кореи в Таиланде, дали пожизненные сроки. Об этом сообщает портал Korea JoongAng Daily.

Уточняется, что инцидент произошел в мае 2024 года, однако приговор злоумышленникам озвучили только в четверг, 4 декабря, 2025 года. Согласно обвинительному заключению, они встретились с корейцем на курорте Паттайя, напоили его алкоголем со снотворным, а затем избили и лишили жизни. После этого обвиняемые расчленили тело, поместили останки в бочку и сбросили в водоем.

Следователи также установили, что бандиты использовали мобильный телефон жертвы для снятия денег с банковского счета и пытались вымогать дополнительные средства у семьи иностранца.

Ранее на тайском курорте Панган испанский шеф-повар жестоко расправился с туристом и расчленил его. За это он получил пожизненный срок.

