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18:06, 30 августа 2024Путешествия

Расчленившему туриста на курорте Таиланда шеф-повару вынесли приговор

Расчленивший туриста на Пангане испанский шеф-повар получил пожизненный срок
Даниэль Санчо (слева)

Даниэль Санчо (слева). Фото: Somkeat Ruksaman / AP

Испанский шеф-повар, который на курорте Панган в Таиланде жестоко расправился с другим туристом и расчленил его, получил пожизненный срок. Подробностями истории поделилось издание Al Jazeera.

Уточняется, что приговор суда был вынесен 29 августа. В материалах дела говорится, что в 2023 году 30-летний Даниэль Санчо лишил жизни 44-летнего колумбийского пластического хирурга Эдвина Арриету Артеагу, после чего положил части его тела в пластиковые пакеты и спрятал их в разных местах тайского острова.

Защита утверждала, что Санчо совершил преступление не преднамеренно, а действовал в рамках законной самообороны. После того как Арриета якобы попытался заставить испанца заняться с ним сексом, он упал, ударился головой о ванну и больше не пришел в сознание.

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Шеф-повар скрыл следы преступления, в потом заявил в полицию о пропаже хирурга. Затем тайские стражи правопорядка собрали доказательства, связывающие двух мужчин, задержали и допросили подозреваемого. По словам прокуроров, запись с камер видеонаблюдения, на которой Санчо покупает в магазине нож, резиновые перчатки, мусорные мешки и чистящие средства, подкрепляет обвинение.

Как пишет издание, помимо пожизненного заключения Санчо также обязали выплатить семье Арриеты 4,4 миллиона батов (около 11,8 миллиона рублей).

Судебный процесс над испанским шеф-поваром начался в Таиланде 9 апреля. Мужчина признал вину по ряду частично.

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      Алина Черненко
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