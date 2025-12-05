В Германии тысячи школьников вышли на митинги

Politico: В ФРГ тысячи школьников вышли на протесты против военной реформы

Тысячи школьников и студентов вышли в Германии на акции протеста против военной реформы, которая вводит элементы обязательной службы. Об этом информирует Politico.

Крупные демонстрации прошли в Берлине. К полудню пятницы там собралось около 800 человек. Всего по стране протесты охватили около 90 городов.

Поводом стала утвержденная Бундестагом 5 декабря законодательная поправка. Согласно документу все 18-летние юноши должны будут заполнить анкету о состоянии здоровья и готовности служить в армии. Для женщин же вопросник остается добровольным.

Кроме того, для мужчин, родившихся с 2008 года, также возвращается обязательная медицинская комиссия.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус в видеообращении признал право граждан на протест. Однако он подчеркнул, что «демократия не способна защитить себя самостоятельно и для этого необходимы военные».

Накануне стало известно, что депутаты бундестага одобрили законопроект, возвращающий призыв на военную службу. Как уточнялось, проект был принят большинством голосов: 323 депутата проголосовали «за», 272 — «против», один человек воздержался.

До этого стало известно, что Германия введет призыв в армию по жеребьевке, если не удастся набрать необходимое количество новобранцев в бундесвер на добровольной основе.