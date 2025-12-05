В Госдуме оценили идею ограничить выдачу прав россиянам старше 65 лет

Депутат Федяев: Идея ограничить выдачу прав по возрасту избыточна

В Госдуме посчитали предложение ввести ограничение на выдачу водительских прав с 65-летнего возраста избыточным. Также, по мнению зампреда думского комитета по транспорту Павла Федяева, нововведение может привести к дискриминации миллионов граждан страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Инициатива, на мой взгляд, избыточна. У нас растет продолжительность жизни, люди более ответственно относятся к своему здоровью, ну и медицина идет вперед. Это значит, что с каждым годом без прав будет оставаться все больше граждан. Дискриминация только по возрасту просто лишит социальной активности, а то и работы миллионы здоровых и адекватных людей», — считает политик.

Депутат напомнил, что с 1 марта 2027 года в силу вступят поправки, которые позволят выявлять и ограничивать право управления транспортными средствами для россиян, имеющих медицинские противопоказания. Федяев уверен, что закон даст более реальную картину состояния граждан, чем поголовное лишение водительских прав по достижению определенного возраста. При этом водитель сможет вернуть документ после прохождения лечения.

Также политик раскритиковал предложение повысить возраст выдачи водительских документов до 21 года, а ответственность, по его мнению, нужно воспитывать «через качественное обучение и контроль, а не через запреты». Тем более что в 2026 году в России появится рейтинг автошкол, который должен повысить качество образовательного процесса и помочь ученикам выбрать качественное учебное заведение.

Ранее общественник Алексей Ярошенко выступил с предложением увеличить минимальный возраст выдачи водительских прав до 21 года, а также установить максимальный возраст на уровне 65 лет.

Ранее Заксобрание Вологодской области предложило конфисковывать автомобили за пьяное вождение после первого нарушения. Региональные депутаты отмечают, что действующее наказание не останавливает нарушителей.