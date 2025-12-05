Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 5 декабря 2025Экономика

В Госдуме оценили идею ограничить выдачу прав россиянам старше 65 лет

Депутат Федяев: Идея ограничить выдачу прав по возрасту избыточна
Светлана Ходос

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Госдуме посчитали предложение ввести ограничение на выдачу водительских прав с 65-летнего возраста избыточным. Также, по мнению зампреда думского комитета по транспорту Павла Федяева, нововведение может привести к дискриминации миллионов граждан страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Инициатива, на мой взгляд, избыточна. У нас растет продолжительность жизни, люди более ответственно относятся к своему здоровью, ну и медицина идет вперед. Это значит, что с каждым годом без прав будет оставаться все больше граждан. Дискриминация только по возрасту просто лишит социальной активности, а то и работы миллионы здоровых и адекватных людей», — считает политик.

Депутат напомнил, что с 1 марта 2027 года в силу вступят поправки, которые позволят выявлять и ограничивать право управления транспортными средствами для россиян, имеющих медицинские противопоказания. Федяев уверен, что закон даст более реальную картину состояния граждан, чем поголовное лишение водительских прав по достижению определенного возраста. При этом водитель сможет вернуть документ после прохождения лечения.

Материалы по теме:
Россияне смогут по-новому подтверждать возраст в магазинах
Россияне смогут по-новому подтверждать возраст в магазинах
Сегодня
Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей
Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей
15 октября 2025

Также политик раскритиковал предложение повысить возраст выдачи водительских документов до 21 года, а ответственность, по его мнению, нужно воспитывать «через качественное обучение и контроль, а не через запреты». Тем более что в 2026 году в России появится рейтинг автошкол, который должен повысить качество образовательного процесса и помочь ученикам выбрать качественное учебное заведение.

Ранее общественник Алексей Ярошенко выступил с предложением увеличить минимальный возраст выдачи водительских прав до 21 года, а также установить максимальный возраст на уровне 65 лет.

Ранее Заксобрание Вологодской области предложило конфисковывать автомобили за пьяное вождение после первого нарушения. Региональные депутаты отмечают, что действующее наказание не останавливает нарушителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok