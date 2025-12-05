Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

Россияне смогут по-новому подтверждать возраст в магазинах

Покупатели «Ленты» и «Монетки» смогут подтвердить возраст при помощи MAX
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне, предпочитающие покупать продукты в сети магазинов «Лента» и «Монетка», смогут по-новому подтверждать свой возраст. Делать это теперь возможно при помощи мессенджера MAX. Соответствующие данные поступили в распоряжение «Ленты.ру».

В частности, таким способом подтвердить возраст возможно и на кассах самообслуживания. Достаточно отсканировать товар, а затем QR-код, находящийся в профиле пользователя в разделе «Цифровой ID».

«Создать Цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. Динамический QR-код действителен только на том устройстве, на котором он создавался, и обновляется каждые 30 секунд», — объяснили представители мессенджера.

На данный момент проект запущен в 12 магазинах «Лента» и во всех магазинах «Монетка». Количество торговых точек с возможностью такой функции будет расти.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на удар ВСУ по Грозному

    Поляки массово отказались учиться воевать

    Названа основная экономическая проблема России в будущем году

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Врач рассказала о похожих на простуду симптомах рака

    Макрон сделал заявление после слов о предательстве США

    В постсоветской стране анонсировали чрезвычайную ситуацию

    Раскрыт мотив расчленившего знакомого россиянина

    Собчак предсказала итог скандала с квартирой Долиной

    Интерес к Т-90 за рубежом объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok