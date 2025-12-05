Россияне смогут по-новому подтверждать возраст в магазинах

Покупатели «Ленты» и «Монетки» смогут подтвердить возраст при помощи MAX

Россияне, предпочитающие покупать продукты в сети магазинов «Лента» и «Монетка», смогут по-новому подтверждать свой возраст. Делать это теперь возможно при помощи мессенджера MAX. Соответствующие данные поступили в распоряжение «Ленты.ру».

В частности, таким способом подтвердить возраст возможно и на кассах самообслуживания. Достаточно отсканировать товар, а затем QR-код, находящийся в профиле пользователя в разделе «Цифровой ID».

«Создать Цифровой ID можно тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав. Динамический QR-код действителен только на том устройстве, на котором он создавался, и обновляется каждые 30 секунд», — объяснили представители мессенджера.

На данный момент проект запущен в 12 магазинах «Лента» и во всех магазинах «Монетка». Количество торговых точек с возможностью такой функции будет расти.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается.