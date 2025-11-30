Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:19, 30 ноября 2025Интернет и СМИ

В Госдуме оценили процесс импортозамещения WhatsApp

Депутат Госдумы Боярский заявил о завершении работы по импортозамещению WhatsApp
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал процесс импортозамещения мессенджера WhatsApp. Об этом он написал на платформе MAX.

Боярский подчеркнул, что получает много просьб оценить перспективы работы WhatsApp в России. «Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается», — заявил он.

Депутат добавил, что у WhatsApp было время для налаживания диалога с российскими регуляторами, однако руководство мессенджера не приложило к этому усилий.

Ранее Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp и пригрозил полной блокировкой мессенджера в стране. Известно, что причина в нарушении им российского законодательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Процесс переговоров США и Украины назвали нелегким

    Президента Польши осудили за отказ встретиться с Орбаном

    Европейский аэропорт закрывали не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

    В США заявили о готовности НАТО «противостоять России» при ограниченной поддержке США

    Девочка-подросток пострадала при атаке ВСУ на Севастополь

    Стало известно о просьбе индийских военных в преддверии визита Путина

    Российские войска прорвались к селу Диброва в ДНР

    «Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    Песков оценил реакцию Путина в международных делах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости