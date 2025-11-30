В Госдуме оценили процесс импортозамещения WhatsApp

Депутат Госдумы Боярский заявил о завершении работы по импортозамещению WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал процесс импортозамещения мессенджера WhatsApp. Об этом он написал на платформе MAX.

Боярский подчеркнул, что получает много просьб оценить перспективы работы WhatsApp в России. «Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MAX работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается», — заявил он.

Депутат добавил, что у WhatsApp было время для налаживания диалога с российскими регуляторами, однако руководство мессенджера не приложило к этому усилий.

Ранее Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp и пригрозил полной блокировкой мессенджера в стране. Известно, что причина в нарушении им российского законодательства.