В Казахстане неизвестные пожарили курицу на Вечном огне

В Казахстане неизвестные пытались пожарить курицу на Вечном огне. Об этом сообщает портал noks.kz со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в городе Риддер. Акт вандализма заметила местная жительница и обратилась к властям. Она также опубликовала в сети фотографию кусочков недожаренной курицы, лежащих на золотой звезде обелиска.
В городском департаменте полиции пообещали найти злоумышленников и привлечь к ответственности.
Ранее подростки пожарили маршмеллоу на Вечном огне в Усть-Лабинске. Кадры произошедшего попали в сеть, после чего ситуацией заинтересовалась полиция.