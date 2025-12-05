В Казахстане неизвестные пожарили курицу на Вечном огне

В Казахстане полиция ищет вандалов, пожаривших курицу на Вечном огне

В Казахстане неизвестные пытались пожарить курицу на Вечном огне. Об этом сообщает портал noks.kz со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Риддер. Акт вандализма заметила местная жительница и обратилась к властям. Она также опубликовала в сети фотографию кусочков недожаренной курицы, лежащих на золотой звезде обелиска.

В городском департаменте полиции пообещали найти злоумышленников и привлечь к ответственности.

Ранее подростки пожарили маршмеллоу на Вечном огне в Усть-Лабинске. Кадры произошедшего попали в сеть, после чего ситуацией заинтересовалась полиция.