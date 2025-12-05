Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:33, 5 декабря 2025Бывший СССР

В Казахстане неизвестные пожарили курицу на Вечном огне

В Казахстане полиция ищет вандалов, пожаривших курицу на Вечном огне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Казахстане неизвестные пытались пожарить курицу на Вечном огне. Об этом сообщает портал noks.kz со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Риддер. Акт вандализма заметила местная жительница и обратилась к властям. Она также опубликовала в сети фотографию кусочков недожаренной курицы, лежащих на золотой звезде обелиска.

В городском департаменте полиции пообещали найти злоумышленников и привлечь к ответственности.

Ранее подростки пожарили маршмеллоу на Вечном огне в Усть-Лабинске. Кадры произошедшего попали в сеть, после чего ситуацией заинтересовалась полиция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok