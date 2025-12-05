Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 5 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве прокомментировали сообщения о чуть не сбивших Зеленского дронах

Представитель ОП Литвин подтвердил сообщения о преследовавших Зеленского дронах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Самолет президента Украины Владимира Зеленского в Ирландии преследовали неопознанные беспилотники. Сообщения о чуть не сбивших украинского лидера дронах подтвердил представитель офиса президента (ОП) Украины Дмитрий Литвин, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны», — заявил пресс-секретарь ОП.

Он добавил, что инцидент с дронами при этом не привел к пересмотру программы визита Зеленского в Ирландию.

В ночь на вторник, 4 декабря, четыре неопознанных летательных аппарата, предположительно беспилотники, долго преследовали воздушное судно украинского лидера при подлете к ирландской столице, рассказали в полиции Дублина. После преследования неопознанные летающие объекты облетели ирландский военный корабль, тайно развернутый в акватории Ирландского моря накануне прилета Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok