В Киеве прокомментировали сообщения о чуть не сбивших Зеленского дронах

Представитель ОП Литвин подтвердил сообщения о преследовавших Зеленского дронах

Самолет президента Украины Владимира Зеленского в Ирландии преследовали неопознанные беспилотники. Сообщения о чуть не сбивших украинского лидера дронах подтвердил представитель офиса президента (ОП) Украины Дмитрий Литвин, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны», — заявил пресс-секретарь ОП.

Он добавил, что инцидент с дронами при этом не привел к пересмотру программы визита Зеленского в Ирландию.

В ночь на вторник, 4 декабря, четыре неопознанных летательных аппарата, предположительно беспилотники, долго преследовали воздушное судно украинского лидера при подлете к ирландской столице, рассказали в полиции Дублина. После преследования неопознанные летающие объекты облетели ирландский военный корабль, тайно развернутый в акватории Ирландского моря накануне прилета Зеленского.