12:13, 5 декабря 2025Мир

В Кремле оценили работу зятя Трампа в вопросе Украины

Ушаков: Кушнер работает активно по вопросу урегулирования конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер работает активно по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Его работу оценил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Звезде».

«Кушнер подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности переговоров с США по Украине. По его словам, американская сторона разделила 27 пунктов мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта на четыре пакета, предложив обсуждать их отдельно.

Представитель Белого дома отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера доложили Трампу о переговорах с президентом России. Он отметил, что переговоры были обстоятельными и продуктивными.

