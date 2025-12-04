Реклама

22:09, 3 декабря 2025

В Белом доме назвали продуктивной встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер доложили главе страны о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

«Спецпосланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали о встрече президента, а также представителей Украины», — сообщил представитель Белого дома, отметив, что переговоры были обстоятельными и продуктивными. Других деталей он не привел.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Стива Уиткоффа и Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов.

