Моя страна
19:28, 5 декабря 2025Моя страна

В Приморье после снегопада и морозов зацвели хризантемы

В Находке после снегопада и морозов зацвели хризантемы
Мария Винар

Фото: Adriana Beckova / Shutterstock / Fotodom

В Приморье после снегопада и морозов зацвели хризантемы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Жители Находки рассказали, что заметили в подтаявших сугробах яркие розово-фиолетовые лепестки. Необычное природное явление они запечатлели на камеры.

«На фоне холодного воздуха и белых хлопьев их теплые краски смотрятся почти сказочно — заставляют остановиться и вспомнить о весне», — гласит описание поста.

Ранее сообщалось, что под Оренбургом волонтеры нашли редчайший цветок — цмин песчаный. Участники Русского географического общества обнаружили растение, занесенное в Красную книгу Самарской области, в Бузулукском бору у тропы «Сказочный борок».

