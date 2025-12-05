В Приморье после снегопада и морозов зацвели хризантемы

В Приморье после снегопада и морозов зацвели хризантемы. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Жители Находки рассказали, что заметили в подтаявших сугробах яркие розово-фиолетовые лепестки. Необычное природное явление они запечатлели на камеры.

«На фоне холодного воздуха и белых хлопьев их теплые краски смотрятся почти сказочно — заставляют остановиться и вспомнить о весне», — гласит описание поста.

