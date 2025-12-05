Реклама

17:47, 5 декабря 2025Интернет и СМИ

В России откажутся от входа на «Госуслуги» через СМС

Минцифры начало отказываться от подтверждения входа на «Госуслуги» через СМС
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Минцифры заявили, что в России постепенно откажутся от входа на портал «Госуслуги» через СМС. Об этом ведомство сообщило в мессенджере MAX.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС», — рассказали в министерстве.

Минцифры подчеркнуло, что пока это решение касается только входа на портал через мобильные устройства. Для пользователей версии на компьютере зайти в личный кабинет через СМС все еще возможно.

Авторизоваться на «Госуслугах» в мобильном приложении при этом можно несколькими способами: через мессенджер MAX, код из специального приложения или по биометрии, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что у некоторых пользователей вход на «Госуслуги» стал доступен только через MAX. Сообщалось, что при попытке авторизоваться на портале россияне стали получать предложение подключить мессенджер, чтобы получать коды подтверждения.

