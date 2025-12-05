Реклама

17:34, 5 декабря 2025

У некоторых россиян вход на «Госуслуги» стал доступен только через MAX

РИА Новости: Некоторые россияне могут войти на «Госуслуги» только через MAX
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вход на портал «Госуслуги» у некоторых россиян стал доступен только через мессенджер MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что некоторым пользователям при входе на портал предлагают подключить MAX для получения кодов подтверждения. При этом возможности пропустить это уведомление нет.

«Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX. Подключите MAX, чтобы получать коды подтверждения в чат мессенджера», — говорится в сообщении, которое приводит агентство.

Корреспондент «Ленты.ру» при входе на «Госуслуги» тоже столкнулся с предложением подключить MAX, однако уведомление можно было пропустить.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появилась новая функция.

