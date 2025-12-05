В России появился учебник по социальной архитектуре

Учебник по социальной архитектуре представили на конференции в СПбГУ

Первый в мире учебник по социальной архитектуре представили в Санкт-Петербургском государственном университете в ходе международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В число авторов издания вошли ученые и эксперты, среди которых профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

«Это не просто учебник, а первая в России системная научно-методическая разработка, которая посвящена новой области знаний и профессиональной деятельности. В основе этого труда лежит простая, но крайне важная идея: будущее общество не задано, оно проектируется; будущее общество не предопределено, оно конструируется. Это наш ответ на вызовы времени, когда стихийные социальные изменения должны уступить место не только целенаправленному, но и целостно ориентированному конструированию социальной реальности», — отметил Володенков.

По его словам, издание является фундаментальной работой, призванной системно обосновать концептуальные основы, целевые ориентиры, методологический аппарат и инструментальные средства социальной архитектуры как междисциплинарной области. На страницах учебника систематизированы теоретические основы и практические модели, объединяющие передовой отечественный и международный опыт.

Конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений», проходящая 5-6 декабря в Санкт-Петербурге, собрала 600 исследователей, экспертов и представителей политических институтов из 27 стран. Слова приветствия участникам направил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что страна накопила солидный опыт в реализации социоархитектурных проектов и готова поделиться наработками с зарубежными партнерами.

По словам начальника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, в условиях множества современных вызовов необходим системный подход к управлению общественным развитием.

«Мы живем в эпоху глубоких и быстрых изменений, которые охватывают все стороны жизни. Поэтому сегодня как никогда нужны новые модели развития общества, способные дать ответ на запросы времени. В основу такой работы мы ставим понятие "социальная архитектура"», — пояснил он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил глубокую историческую связь города с идеей социального проектирования.

«Петр Первый менял старую Русь, создавал новую Россию. Он не только строил новые дома, флот, новую экономику, систему власти, он навеки изменил сознание людей. И центр этих преобразований был здесь, в Санкт‑Петербурге», — сказал губернатор.

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова подчеркнула, что систематизация теоретических подходов и выработка практических решений — важная задача для эффективного развития страны.

Говоря о китайской модели социальной архитектуры, политолог, журналист, декан Института изучения Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй отметил, что она сочетает плановую экономику и рыночные механизмы, быстро реагирует на общественные вызовы и обеспечивает социальную гармонию. А по мнению руководителя Центра евразийских исследований Сербского государственного Института международной политики и экономики Душана Пророковича, результатом конференции может стать идея, как «девестернизировать политические процессы во внезападных частях мира».

Запрос на подготовку специалистов нового типа уже поддержан ведущими российскими вузами. Так, заместитель ректора СПбГУ Марина Лаврикова сообщила, что в университете разрабатывается образовательная программа магистратуры «Социальная архитектура». С 1 сентября 2025 года подобные программы запущены в МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовом университете при правительстве России и РГГУ.

