В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

РСТ: Турпоток из РФ в Индию увеличится на 25-30 процентов из-за введения безвиза

Турпоток из России в Индию может увеличиться на треть из-за введения безвизового режима. Об этом ТАСС сообщил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин.

Он предрек увеличение количества российских туристов на 25-30 процентов. «Для кратного наращивания турпотоков с обеих сторон необходимо также обеспечить ряд условий: расширение авиаперевозок между Россией и Индией, в том числе индийскими авиакомпаниями, возможность в рамках безвиза отправлять небольшие группы от двух человек, чтобы обеспечить туристам комфортное прохождение границы», — сказал эксперт.

Подколзин добавил, что России и Индии необходимо поработать над взаимным продвижением туристического потенциала. По его словам, важно расширять географию путешествий для россиян в Индии и индийцев в РФ.

5 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о работе России и Индии над безвизовым режимом. Моди уточнил, что он будет доступен для групповых поездок и будет действовать до 30 дней.

