В России рассказали об угрозе Трампа Евросоюзу

Профессор Гусев: Трамп может пригрозить ЕС за конфискацию активов РФ

Президент США Дональд Трамп может пригрозить Европейскому союзу (ЕС) за намерение конфисковать суверенные активы России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал профессор РАН Александр Гусев.

«Трамп может встать на пути планов Евросоюза. Трамп — человек неординарный и, говоря о российских активах, высказался довольно завуалированно, что это дело европейцев. Я не исключаю, что события могут развернуться таким образом, что Трамп может кулуарно пригрозить европейцам», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в самом ЕС нет консенсуса по вопросу изъятия российских активов — в частности, против этого выступают Венгрия и Словакия, Бельгия также сопротивляется этому, чем «вызывает много вопросов». Гусев, однако, напомнил, что Еврокомиссия будет принимать решение без обязательного компромисса между всеми странами ЕС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Европе «сюрприз» в случае конфискации российских активов. Она не стала уточнять, как конкретно Москва ответит на это решение.