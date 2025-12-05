В российском городе решили использовать грязный снег против террористической опасности

В Сыктывкаре власти решили использовать грязный снег в качестве преграды для обеспечения террористической безопасности, сообщает «Подъем».

Жители Эжвинского района пожаловалась на грязные завалы на Слободской площади, но в администрации ответили, что «снежный бруствер служит естественной преградой при обеспечении антитеррористической защищенности». Также жителям сказали, что ждут нового снега, чтобы скрыть некрасивую картину.

Однако после возмущения жителей власти решили заменить «защитные сооружения», поскольку «внешний вид бруствера не являлся эстетичным». Власти пообещали, что поставят заграждения в соответствии с нормой.

Ранее в Самаре новогодние декорации на улицах города оградили от местных жителей высокой изгородью. В администрации города заявили, что мера направлена прежде всего на обеспечение безопасности жителей.