15:44, 5 декабря 2025Россия

В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

Сенатор Совфеда Пушков: Европа категорически против мирного плана Трампа
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Участие Европы в переговорах нецелесообразно по трем причинам. Их перечислил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, Европа категорически против мирного плана президента США Дональда Трампа. «Европа намерена сорвать план Трампа. Так что ей делать на переговорах?» — задался вопросом Пушков.

Сенатор добавил, что Евросоюз поддерживает стремление Киева отвергнуть принципиальные для Москвы пункты плана. Кроме того, политик назвал сомнительными разговоры о незаменимости Европы в решении крупных кризисов. «Что они сделали для прекращения обмена ударов между Израилем и Ираном? Что они сделали, наконец, для предотвращения украинского военного конфликта, кроме того, что всячески разжигали и разжигают его?» — написал Пушков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия допускает возвращение Евросоюза к переговорам по Украине, если члены блока будут учитывать реалии на земле. Он также подчеркнул, что, если Европа начнет войну с Россией, Москве будет не с кем договариваться о ее завершении.

