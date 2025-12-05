В США откровенно высказались о положении Украины в конфликте

Риттер: Украина обязана признать победу России из-за катастрофы с ВСУ

Катастрофическое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оставляет Киеву другого выбора, кроме как признать победу России. Такое мнение выразил американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Все кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-легкому или по-сложному. Простой путь — просто признать победу России. Самый трудный вариант — Россия вас всех убьет», — высказался он.

Как полагает Риттер, результаты противостояния и последующих дипломатических раундов определяются исключительно на поле боя, где Украина столкнулась с худшей из возможных реальностей.

«У них [украинцев] ничего не осталось. Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось. Ничего не осталось. И это реальность», — констатировал эксперт.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз усомнился в адекватности президента Украины Владимира Зеленского, рассказавшего об успехах ВСУ. Он счел, что украинский лидер сошел с ума или получил ложные сведения от военных.