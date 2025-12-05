Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 5 декабря 2025Мир

Венгрия заблокировала план ЕК по крупному займу для Украины

Венгрия заблокировала план ЕК по спонсированию Украины за счет займа на €90 млрд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия заблокировала план Европейской комиссии (ЕК) по привлечению займа в размере 90 миллиардов евро для финансирования Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, речь шла о выпуске евробондов в качестве запасного варианта на случай провала схемы с использованием замороженных российских активов. Будапешт воспользовался правом вето на заседании послов стран Евросоюза в Брюсселе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже формирует пакет ответных мер на случай, если это произойдет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это мои проблемы». Долина пообещала вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей за квартиру. Но у нее их нет

    В Госдуме назвали необходимые документы для получения повышенной пенсии в 2026 году

    На Западе уличили Зеленского в одном действии против Украины

    Посол предупредил о масштабных последствиях в случае изъятия активов России

    Пострадавшую при атаке БПЛА на Севастополь перевезли в Москву

    Еврокомиссии предрекли роспуск из-за коррупционного скандала

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Сырский признал преимущество армии России над ВСУ

    В Германии тысячи школьников вышли на митинги

    Венгрия заблокировала план ЕК по крупному займу для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok