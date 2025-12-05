Венгрия заблокировала план ЕК по крупному займу для Украины

Венгрия заблокировала план ЕК по спонсированию Украины за счет займа на €90 млрд

Венгрия заблокировала план Европейской комиссии (ЕК) по привлечению займа в размере 90 миллиардов евро для финансирования Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, речь шла о выпуске евробондов в качестве запасного варианта на случай провала схемы с использованием замороженных российских активов. Будапешт воспользовался правом вето на заседании послов стран Евросоюза в Брюсселе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже формирует пакет ответных мер на случай, если это произойдет.