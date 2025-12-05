Власти Индии опровергли сделку о лизинге атомной подлодки у России

India Today: Индия не заключала новых соглашений с РФ о поставке подводных лодок

Индия не заключала никаких новых соглашений с Россией о поставке подводных лодок. Об этом сообщает India Today со ссылкой на сообщение индийского правительства.

Таким образов власти Индии опровергло статью Bloombreg о заключении новой сделки о лизинге атомной подлодки у России. По данным газеты, речь идет о существующем контракте 2019 года, поставка по которому запланирована на 2028 год.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия возьмет у России атомную подлодку в лизинг за два миллиарда долларов. Как утверждало издание, стороны уже договорились, в ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь.