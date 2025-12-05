Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 5 декабря 2025Бывший СССР

Военкор заявил о взятии ВС России ведущего к Славянску села

Коц: ВС России взяли ведущее к Славянску село Безымянное в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные взяли село Безымянное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его словам, данный населенный пункт является небольшим, он расположен в двух километрах к югу от также перешедшего под контроль армии России Клинового. Коц уточнил, что Безымянное является селом, ведущим к Константиновке и Славянску.

«Группировка "Юг" пытается вбить клин в стык подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины), обороняющих [Константиновку] и соседнюю Дружковку. Чтобы изолировать их друг от друга, необходимо перерезать трассу Н20. Контроль над Константиновкой и Дружковкой открывает путь на Краматорск и Славянск с юга», — объяснил военкор.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ответные групповые удары по украинским объектам. Об этом сообщило Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами

    В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

    В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

    ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok