Военкор заявил о взятии ВС России ведущего к Славянску села

Коц: ВС России взяли ведущее к Славянску село Безымянное в ДНР

Российские военные взяли село Безымянное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По его словам, данный населенный пункт является небольшим, он расположен в двух километрах к югу от также перешедшего под контроль армии России Клинового. Коц уточнил, что Безымянное является селом, ведущим к Константиновке и Славянску.

«Группировка "Юг" пытается вбить клин в стык подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины), обороняющих [Константиновку] и соседнюю Дружковку. Чтобы изолировать их друг от друга, необходимо перерезать трассу Н20. Контроль над Константиновкой и Дружковкой открывает путь на Краматорск и Славянск с юга», — объяснил военкор.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ответные групповые удары по украинским объектам. Об этом сообщило Минобороны России.