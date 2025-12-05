Реклама

12:34, 5 декабря 2025Россия

Минобороны заявило об ответных групповых ударах по украинским объектам

Минобороны: Российские войска нанесли массированный и четыре групповых удара
Никита Абрамов
Никита Абрамов
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За неделю российские войска нанесли массированный и четыре групповых удара по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара», — говорится в сообщении.

В результате атак оказались поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, транспортная и аэродромная инфраструктура, а также цеха по производству беспилотников, места их подготовки и запуска, склады с боеприпасами и ракетным топливом.

Помимо того, удары наносились по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

В ночь на 5 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 41 беспилотник ВСУ. По данным оборонного ведомства, по девять украинских беспилотников уничтожены в Самарской области и республике Крым, восемь — в Саратовской области, по семь — в Волгоградской и Ростовской, один — в Краснодарском крае.

