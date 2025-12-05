Воры проникли в дом известного стримера и украли «все его барахло»

Воры проникли в дом шведского стримера Марлона Гарсии и украли его имущество

Популярный шведский стример Марлон Лундгрен Гарсия стал жертвой кражи. Как пишет издание Sportskeeda, злоумышленники проникли в дом блогера и похитили имущество.

Стример уточнил, что его не было дома в течение 40 дней. «Только что вернулся и увидел вот это. Кто-то разбил заднюю дверь и забрал все мое барахло», — пожаловался Гарсия на видео, опубликованном в соцсетях. В ролике видно, что злоумышленники также разбросали его личные вещи.

Стример отметил, что вызвал полицию. Позднее Гарсия опубликовал еще одно видео и сообщил, что среди прочего воры украли его игровую приставку Sony PlayStation 5. Другие потери он не раскрыл.

