Вскрылись подробности биографии умершего актера из Mortal Kombat

Shot: Умерший актер Тагава принял православие и получил имя Пантелеимон

Актер Кэри-Хироюки Тагава, умерший в возрасте 75 лет в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США), в 2015 году подал прошение о предоставлении ему российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В том же году артист принял православие, такое решение он принял после съемок в российском фильме «Иерей-сан» Егора Баранова. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион, Тагава получил имя Пантелеимон.

О смерти Тагавы стало известно ранее 5 декабря. Актер скончался на 76-м году жизни от осложнений после перенесенного инсульта.

Всеобщую славу Тагаве принесла роль Шан Цзуна — главного антагониста в картине Mortal Kombat. Кроме того, он сыграл в таких кинолентах как «Последний император», «Мемуары Гейши» и «Человек в высоком замке».