Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:10, 5 декабря 2025Культура

Вскрылись подробности биографии умершего актера из Mortal Kombat

Shot: Умерший актер Тагава принял православие и получил имя Пантелеимон
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Актер Кэри-Хироюки Тагава, умерший в возрасте 75 лет в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США), в 2015 году подал прошение о предоставлении ему российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В том же году артист принял православие, такое решение он принял после съемок в российском фильме «Иерей-сан» Егора Баранова. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион, Тагава получил имя Пантелеимон.

О смерти Тагавы стало известно ранее 5 декабря. Актер скончался на 76-м году жизни от осложнений после перенесенного инсульта.

Всеобщую славу Тагаве принесла роль Шан Цзуна — главного антагониста в картине Mortal Kombat. Кроме того, он сыграл в таких кинолентах как «Последний император», «Мемуары Гейши» и «Человек в высоком замке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об атаке ВСУ на комплекс «Грозный-Сити» в Чечне

    Криминальный авторитет попался силовикам при попытке скрыться из России

    Россиян предупредили о травмирующем опыте школьников в сети

    Долина не оплатила налог за спорную квартиру

    Австрия озвучила обязательные условия для мира на Украине

    В Госдуме предрекли исход дела Долиной

    Вскрылись подробности биографии умершего актера из Mortal Kombat

    ФСБ задержала подозреваемых в обмане бойцов СВО на миллионы рублей

    Мать вырезала ребенка из утробы 22-летней дочери

    Тренировки британского спецназа САС станут реалити-шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok