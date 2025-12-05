Реклама

16:46, 5 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Юрист оценил шансы Лурье выиграть дело о квартире Долиной

Юрист Капштык: Лурье является пострадавшей стороной в деле о квартире Долиной
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Полина Лурье является фактически пострадавшей стороной в деле о недвижимости певицы Ларисы Долиной, потому что, добросовестно приобретая квартиру, она отдала свои деньги, сообщил юрист-экономист Юрий Капштык. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Верховный суд привлек к делу о квартире Ларисы Долиной 42-летнюю дочь и 14-летнюю внучку певицы. Заседание суда назначено на 16 декабря.

Как рассказал юрист, неважно, каким способом шла передача денег за недвижимость Долиной, поскольку со стороны продавца подтверждение сделки было в виде заключения договора и подписи. В данной ситуации суды, которые вынесли решение, руководствовались своими соображениями, но дело необходимо пересмотреть, чтобы правда восторжествовала, подчеркнул он.

«Я надеюсь, что все-таки Верховный суд приведет во внимание все факты обстоятельства дела. Противопоказаний у Долиной или каких-либо прямых ограничений не было. Подтверждения того, что сделка заключалась от ее имени, но по подложным документам, также нет. В данной ситуации Лурье является, на мой взгляд и по всем признакам, исключительно пострадавшей стороной», — считает Капштык.

Эксперт добавил, что случай с квартирой Долиной обнажил накопившиеся проблемы в сфере сделок с недвижимостью и двоякость толкования закона по правам сторон договора о купле-продаже. По его словам, сейчас рушатся основы законодательства, когда сделка ставится под сомнение и, по сути, любое лицо может опротестовать сделку.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.

