13:30, 5 декабря 2025

Захарова рассказала об откровенном бандитизме ЕС

Захарова: ЕС действует методами воровской группировки, пытаясь украсть активы РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) действует методами воровской группировки, пытаясь украсть замороженные российские активы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Евросоюз превратился не то что в нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в случае, если ЕС пойдет на конфискацию российских суверенных активов, со стороны Москвы последуют «жесткие ответные меры». «Они это прекрасно понимают, поэтому и вертятся как ужи на сковородке», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже формирует пакет ответных мер на случай, если это произойдет.

