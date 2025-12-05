Зеленский прокомментировал переговоры Уиткоффа и Путина

Зеленский: Украина хочет получить информацию о переговорах Уиткоффа и Путина

Украина хочет получить от США информацию о прошедших переговорах спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что детали переговоров будут обсуждаться на встрече секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова с Уиткоффом в Майами.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало [на переговорах] в России», — заявил Зеленский. Он также подчеркнул, что Киев готов к любому развитию событий.

2 декабря Владимир Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. По словам российского лидера, беседа с представителями США была очень полезной. Предложения, которые обсуждались сторонами в ходе переговоров, основывались на договоренностях, достигнутых на саммите в Анкоридже.