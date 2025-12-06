Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

Фигурист Малинин установил мировой рекорд и одержал победу в финале Гран-при

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Результаты доступны на сайте организации.

Спортсмен установил новый мировой рекорд в произвольной программе. Он успешно исполнил семь четверных прыжков, включая флип, аксель, лутц, риттбергер, а также комбинации вроде четверной лутц — ойлер — тройной флип﻿, четверной тулуп --тройной тулуп﻿ и четверной сальхов — тройной аксель﻿. За этот прокат Малинин получил 238,24 балла, превзойдя предыдущий рекорд, также принадлежавший ему (228,97).​

По сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 332,29 балла, уверенно опередив соперников. Второе место занял японец Као Миура с 302,41 балла, третье — его соотечественник Сюн Сато (292,08).

Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять сборную Узбекистана, с 1998 года проживают в США.