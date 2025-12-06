Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 6 декабря 2025Мир

Американский посол восхитился одной особенностью России

Посол Баррак: Россия продумывает свою внешнюю политику на 100 лет вперед
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Томас Баррак

Томас Баррак. Фото: Stephanie Keith / Reuters

Россия продумывает свою внешнюю политику на 100 лет вперед, чего нельзя сказать о странах Европы. Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак в интервью агентству Anadolu.

«Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии», — отметил американский посол.

Ранее посол Баррак заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает бессмысленными санкции против Турции, введенные после закупки российских ЗРК С-400.

По словам главы дипломатического представительства, Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций против Анкары, на фоне продолжающихся крупных поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Турцией Украине. Страна имеет в ангаре четыре самолета F-35, но из-за санкций не имеет к ним доступа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    Глава МИД Турции заявил о недоверии России

    Гоблин объяснил неспособность Трампа быстро закончить конфликт на Украине

    Космонавт рассказал об уникальной ситуации на МКС

    В Госдуме оценили реакцию Зеленского на переговоры Путина и Уиткоффа

    Ушел из жизни лучший Дед Мороз России

    Назван фаворит каждой группы чемпионата мира по футболу

    Двое россиян пропали после начала отношений и через неделю были найдены мертвыми

    «Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» Uniper

    В Катаре заявили о критической точке в переговорах по Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok