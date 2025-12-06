Американский посол восхитился одной особенностью России

Посол Баррак: Россия продумывает свою внешнюю политику на 100 лет вперед

Россия продумывает свою внешнюю политику на 100 лет вперед, чего нельзя сказать о странах Европы. Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак в интервью агентству Anadolu.

«Мы имеем дело с китайцами, которые смотрят на перспективу в 50 лет. Мы имеем дело с русскими, которые смотрят на перспективу в 100 лет. Мы имеем дело с власть имущими во всех странах, которые имеют долгосрочные планы, прогресс и технологии», — отметил американский посол.

Ранее посол Баррак заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает бессмысленными санкции против Турции, введенные после закупки российских ЗРК С-400.

По словам главы дипломатического представительства, Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций против Анкары, на фоне продолжающихся крупных поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Турцией Украине. Страна имеет в ангаре четыре самолета F-35, но из-за санкций не имеет к ним доступа.