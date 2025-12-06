Steigan: ВСУ разваливаются, дезертирство растет с каждым годом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются, несмотря на попытки союзников Киева скрыть это, заявил западный журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.

Он уточнил, что в 2022 году из украинской армии сбежали 10 тысяч человек, в 2023 — 25 тысяч, а число погибших «невероятно велико».

«Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 тысяч. Это вдвое больше, чем в прошлом», — указал он.

Ранее раскрывавший карты украинской армии с грифом «секретно» командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько назвал дезертирство большой проблемой украинских войск.