Культура
00:05, 6 декабря 2025Культура

Долину обманули мошенники с помощью Человека-паука

Певицу Ларису Долину обманули мошенники с помощью Человека-паука
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Народную артистку России, певицу Ларису Долину обманули с помощью «Человека-паука». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мошенник прислал ей фото своего паспорта, а на снимке оказался мужчина, похожий на Тома Холланда — актера, исполнившего роль Человека-паука в одноименном кино.

В своей схеме якобы сотрудник Росфинмониторинга использовал фейковый паспорт. Долина поверила, однако позже выяснилось, что документ фальшивый.

5 декабря Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.

