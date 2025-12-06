В Британии заявили о новом подходе ЕС к построению энергосети

FT: ЕС применит новый подход к построению энергосети из-за потерь

Евросоюз применит новый подход к построению энергосети блока из-за миллиардных потерь, заявила британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, в ЕС хотят разработать централизованный план для определения того, где необходимы инвестиции. Как уточнил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, самый большой проблемой на данный момент является медленное строительство энергосистемы.

«В Европе это огромная проблема, и мы ежегодно теряем миллиарды долларов из-за сокращений и узких мест», — подчеркнул он.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет на импорт российского газа (как трубопроводного, так и сжиженного природного топлива) станет для ЕС «зарей новой эры энергонезависимости».