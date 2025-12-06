Реклама

17:22, 6 декабря 2025Мир

Еврокомиссию назвали тоталитарным институтом

Вилдерс после штрафа в отношении соцсети X назвал ЕК тоталитарным институтом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс после штрафа в отношении соцсети X назвал Европейскую комиссию (ЕК) тоталитарным институтом. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Вас никто не выбирал. Вы никого не представляете. Вы — тоталитарный институт и даже не можете написать фразу "свобода слова"», — говорится в публикации.

Вилдерс призвал не соглашаться на штраф в отношении X и упразднить Еврокомиссию.

5 декабря ЕК оштрафовала социальную сеть Илона Маска X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах.

После этого Илон Маск призвал ликвидировать Европейский союз и вернуть суверенитет отдельным странам.

