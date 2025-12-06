Реклама

Экономика
10:38, 6 декабря 2025Экономика

Евросоюз предостерегли от конфискации активов России

FT: Конфискация в ЕС замороженных активов России может повлиять на роль евро
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Respiro / Shutterstock / Fotodom  

Конфискация российских замороженных активов, хранящихся в Европейском союзе (ЕС), может повлиять на роль евро как мировой резервной валюты. Об этом предупреждает Financial Times (FT).

«Конфискация российских активов — чрезвычайно деликатный вопрос... Если Европа хочет получить статус безопасной гавани, подобный швейцарскому, это не должно нарушать права собственности» — приводит газета слова Кристиана Копфа, представителя инвестиционной немецкой компании Union Investment.

Он добавил, что верховенство закона исторически было одним из главных преимуществ европейских стран для привлечения международных инвестиций.

Кевин Тозет, член инвестиционного комитета компании Carmignac, заявил, что возможное изъятие активов Москвы «поставит под сомнение резервный статус валюты».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступала против этой процедуры.

