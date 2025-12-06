Реклама

21:38, 6 декабря 2025Мир

Американский журналист заявил о желании украинцев завершения конфликта

Фази: Многие украинцы хотят завершения конфликта, но не могут сказать об этом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Многие жители Украины хотят завершения конфликта, но не могут открыто сказать об этом, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети X.

По его словам, украинцы боятся говорить об этом, так как опасаются ареста. «Абсолютно ясно, что большинство рядовых украинцев хотят прекращения конфликта любой ценой, но не могут сказать об этом вслух, даже в личных разговорах, потому что их арестуют», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, это — «ужасающая реальность» полицейского государства, созданного украинским президентом Владимиром Зеленским.

В августе сообщалось, что согласно опросам 88 процентов украинцев хотят, чтобы власти страны заключили сделку с Россией о мирном урегулировании конфликта.

