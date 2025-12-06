Реклама

17:25, 6 декабря 2025Спорт

Главного тренера клуба КХЛ отстранили от работы

Главного тренера «Адмирала» Тамбиева отстранили за плохие результаты команды
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главного тренера владивостокского «Адмирала» Леонида Тамбиева отстранили за плохие результаты команды. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вместе с Тамбиевым от работы был отстранен и старший тренер Андрей Банада. Исполнять обязанности главного тренера владивостокцев будет Ильнур Гизатуллин.

6 декабря «Адмирал» на своем льду проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3. После 32 матчей в активе владивостокской команды 28 очков, она занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

55-летний Тамбиев тренировал ХК «Рига», а также молодежные сборные Латвии. В России возглавлял петербургское «Динамо» и новокузнецкий «Металлург». В данный момент специалист является ассистентом главного тренера сборной Казахстана.

