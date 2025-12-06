Лидер страны ЕС предостерег от отправки денег Украине

Пеллегрини: Мы лишь продлеваем конфликт, посылая Украине деньги

Финансовая поддержка Украины может лишь затянуть боевые действия, так как добиться победы Киев все равно не сможет. Такое мнение выразил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

«Я думаю, что если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлеваем этот конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины», — сказал политик.

При этом он отдельно указал на то, что идея Европейского союза (ЕС) направить на Украину замороженные активы России сопряжена со многими техническими сложностями и серьезными рисками.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфискация замороженных активов России для предоставления так называемого репарационного кредита Украине подорвет основу финансовой системы Европейского союза (ЕС) и станет фактически «самоубийством европейской цивилизации».