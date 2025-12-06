Дмитриев: Конфискация замороженных активов РФ станет для ЕС самоубийством

Конфискация замороженных активов России для предоставления так называемого репарационного кредита Украине подорвет основу финансовой системы Европейского союза (ЕС) и станет фактически «самоубийством европейской цивилизации». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«В то время как они разрушают свои собственные страны неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом, элиты ЕС теперь хотят завершить самоубийство европейской цивилизации, уничтожив права собственности, основу финансовой системы, и взорвав собственную валюту. Впечатляет», — написал он.

Ранее газета Financial Times (FT) предупредила, что конфискация российских замороженных активов, хранящихся в ЕС, может негативно повлиять на роль евро как мировой резервной валюты.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступала против этой процедуры.