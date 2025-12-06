Многоэтажный дом оказался поврежден в результате ночной атаки ВСУ на российский регион

Рязанский губернатор Малков сообщил о возгорании на крыше дома после атаки ВСУ

В Рязанской области в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram.

По его данным, возгорание на крыше оперативно ликвидировано, пострадавших нет. «Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет», — добавил губернатор.

Районы, где зафиксированы повреждения, Малков не уточнил. Он подчеркнул, что материальный ущерб уже оценивается.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 6 декабря 116 беспилотников ВСУ, 29 из которых сбили в Рязанской области. Кроме того, дроны поражены в Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областях.