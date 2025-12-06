Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

Дрозденко: В воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил об опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона.

Дрозденко отметил, что из-за этого возможно понижение скорости мобильного интернета.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани, в результате атаки повреждения получила установка низкотемпературной изомеризации «Изомалк-2-ЛИН-800».

Кроме того, один БПЛА врезался в многоквартирный жилой дом, из-за чего на крыше начался пожар. А еще один беспилотник застрял на дереве, на место выезжали саперы.

Всего по данным Минобороны России за ночь над регионами страны было сбито 116 украинских беспилотников.