Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

Уфагорсвет: Новогодняя елка из списанных светильников украсила город

В Уфе в преддверии Нового года появилась необычная праздничная елка — из списанных уличных светильников. Инсталляцию показали в официальном Telegram-канале Муниципального бюджетного учреждения «Уфагорсвет».

«Команда учреждения решила дать старым материалам вторую жизнь и сделать их частью праздничного оформления», — подписали фото специалисты.

Ранее общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальным услугам Дмитрий Бондарь предупредил россиян о наказании за покупку с рук живой новогодней ели. Получить штраф могут те, кто знал, что приобретает нелегально спиленное дерево.

В свою очередь врач-ветеринар Михаил Шеляков предупредил владельцев животных об опасности новогодней елки для их четвероногих друзей.