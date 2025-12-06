Реклама

04:05, 6 декабря 2025Россия

Оригинальная елка появилась в Уфе перед Новым годом

Уфагорсвет: Новогодняя елка из списанных светильников украсила город
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Уфагорсвет / Telegram

В Уфе в преддверии Нового года появилась необычная праздничная елка — из списанных уличных светильников. Инсталляцию показали в официальном Telegram-канале Муниципального бюджетного учреждения «Уфагорсвет».

«Команда учреждения решила дать старым материалам вторую жизнь и сделать их частью праздничного оформления», — подписали фото специалисты.

Ранее общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальным услугам Дмитрий Бондарь предупредил россиян о наказании за покупку с рук живой новогодней ели. Получить штраф могут те, кто знал, что приобретает нелегально спиленное дерево.

В свою очередь врач-ветеринар Михаил Шеляков предупредил владельцев животных об опасности новогодней елки для их четвероногих друзей.

