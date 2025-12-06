Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:30, 6 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали день первого повышения социальных выплат в 2026 году

Депутат Бессараб: С 1 января в России увеличатся пенсии и МРОТ
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

Первые повышения социальных выплат в 2026 году в России запланированы на 1 января, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об их увеличении она рассказала «Ленте.ру».

Во-первых, с 1 января 2026 года вырастет страховая пенсия, получателями которой являются более 38 миллионов россиян, поделилась депутат. Выплата будет проиндексирована на 7,6 процента, уточнила она.

Во-вторых, с 1 января увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он достигнет 27 093 рублей, указала Бессараб.

Кроме того, повысятся социальные пособия, которые зависят от МРОТ, это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в какой-то степени пособия по безработице, алиментные обязательства

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Самыми первыми получат повышение те, кто привык получать зарплату с 1 по 11 число месяца. Так как по общему правилу все выплаты, которые приходятся на выходные и праздничные дни, производятся в последний рабочий день, то 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года, люди уже получат повышенные выплаты», — отметила парламентарий.

Ранее Росстат подсчитал, что средний размер пенсий для россиян в октябре этого года вырос на 11,7 процента по сравнению с октябрем прошлого года и составил 23 530 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Назван фаворит матча между «Спартаком» и «Динамо»

    На Западе заявили о наступлении решающей фазы в конфликте на Украине

    Влюбившаяся в китайского диджея россиянка оказалась в плену и подверглась насилию

    Евросоюз предостерегли от конфискации активов России

    Кадыров обратился к украинцам после атаки ВСУ на Грозный

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok