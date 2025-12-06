Россиянам назвали день первого повышения социальных выплат в 2026 году

Депутат Бессараб: С 1 января в России увеличатся пенсии и МРОТ

Первые повышения социальных выплат в 2026 году в России запланированы на 1 января, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об их увеличении она рассказала «Ленте.ру».

Во-первых, с 1 января 2026 года вырастет страховая пенсия, получателями которой являются более 38 миллионов россиян, поделилась депутат. Выплата будет проиндексирована на 7,6 процента, уточнила она.

Во-вторых, с 1 января увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он достигнет 27 093 рублей, указала Бессараб.

Кроме того, повысятся социальные пособия, которые зависят от МРОТ, это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в какой-то степени пособия по безработице, алиментные обязательства Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Самыми первыми получат повышение те, кто привык получать зарплату с 1 по 11 число месяца. Так как по общему правилу все выплаты, которые приходятся на выходные и праздничные дни, производятся в последний рабочий день, то 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года, люди уже получат повышенные выплаты», — отметила парламентарий.

Ранее Росстат подсчитал, что средний размер пенсий для россиян в октябре этого года вырос на 11,7 процента по сравнению с октябрем прошлого года и составил 23 530 рублей.

