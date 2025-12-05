Подсчитан рост пенсии в России за год

Росстат: Средний размер пенсии в России за год вырос на 11 процентов

Средний размер пенсий для россиян в октябре этого года 23,5 тысяч рублей подскочил на 11,7 процента, если сравнивать с октябрем прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Так, в целом средний размер назначенных пенсий в России за октябрь составил 23 530 рублей.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин подписал закон, в котором прописан заложенный бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы. Согласно нему, страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 7,6 процента, социальные — с 1 апреля на 6,8 процента

Ранее российский депутат Алексей Говырин сообщил, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тысячи рублей. Уточняется, что индексация коснется всех получателей, включая и работающих пенсионеров.

До этого парламентарии выступили с предложением выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом. Документом предлагается установить ежегодную доплату к страховой пенсии по старости в размере страховой пенсии по старости россиянина.

